SpinLaunch gewinnt NASA für „Satellitenschleuder“

Treibstoff- und Materialersparnis

Auf diese Weise könnten laut SpinLaunch in Zukunft über 70 Prozent des Treibstoffs und der Strukturen, aus denen eine typische Rakete besteht, eingespart werden. Einen ersten erfolgreichen Testflug mit Überschallgeschwindigkeit absolvierte das Start-up im vergangenen Oktober, seitdem habe das System, so SpinLaunch in einer Mitteilung, regelmäßige suborbitale Testflüge mit einer Vielzahl von Nutzlasten bei Geschwindigkeiten von umgerechnet mehr als 1600 km/h im Spaceport America in New Mexico durchgeführt. Die ersten orbitalen Teststarts sind für das Jahr 2025 geplant.