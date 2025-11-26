Erleben Sie den Zauber des Advents in Krems

Am Freitag, dem 28. November können Besucher von 11 bis 12 Uhr am täglichen Markt ihre eigene Münze prägen, anschließend sorgen das Arnsdorfer Dorfblech, ein Glücksrad und Maskottchen Pingu für Advent-Stimmung. Der Samstag steht im Zeichen von Familien und Musik: Weihnachtsmann und Pingu flanieren ab 10 Uhr durch die Altstadt, begleitet vom Arnsdorfer Dorfblech. Ein Weihnachts-Fotoshooting im Lesehaus, Fiata Musi und LED-Engel Lisa Looping runden das Angebot am Nachmittag ab.