Erleben Sie den Zauber des Advents in Krems

Vom 28. bis 30. November lädt der Kremser Adventzauber zu einem stimmungsvollen Wochenende in die festlich dekorierte Altstadt. Fotopoints, Musik und besondere Einkaufsmomente sorgen für eine vorweihnachtliche Atmosphäre. Anlässlich der Eröffnung verlost die „Krone“ tolle Adventpakete.
Am Freitag, dem 28. November können Besucher von 11 bis 12 Uhr am täglichen Markt ihre eigene Münze prägen, anschließend sorgen das Arnsdorfer Dorfblech, ein Glücksrad und Maskottchen Pingu für Advent-Stimmung. Der Samstag steht im Zeichen von Familien und Musik: Weihnachtsmann und Pingu flanieren ab 10 Uhr durch die Altstadt, begleitet vom Arnsdorfer Dorfblech. Ein Weihnachts-Fotoshooting im Lesehaus, Fiata Musi und LED-Engel Lisa Looping runden das Angebot am Nachmittag ab.
Am Sonntag wird es ab 14 Uhr besonders besinnlich mit dem Adventsingen der Kindergruppe des Wachauer Trachten- und Heimatvereins und JoBa. Ein weiteres Highlight ist der Kiwanis Advent in der Dominikanerkirche – täglich von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt. Weitere Informationen finden Sie unter www.krems.info.
