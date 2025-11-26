Springen von der Großschanze in Falun ab 15.10 Uhr

Kraft hat am Dienstag einen neuen Punkterekord im Skisprung-Weltcup aufgestellt. Der 32-Jährige holte sich beim Normalschanzenbewerb in Falun souverän den Sieg und 100 Punkte, dank denen er mit nun 15.811 Zählern den bisherigen finnischen Rekordhalter Janne Ahonen (15.758) hinter sich ließ. Mit seinem 46. Weltcupsieg zog Kraft zudem im ewigen Ranking mit dem zweitplatzierten Matti Nykänen gleich, nur sein ÖSV-Kollege Gregor Schlierenzauer (53) hat öfter triumphiert.