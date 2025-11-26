Vorteilswelt
Hier im Liveticker:

Springen von der Großschanze in Falun ab 15.10 Uhr

Ski Nordisch
26.11.2025 05:08
Stefan Kraft
Stefan Kraft(Bild: GEPA)

In Falun steht heute das Springen von der Großschanze auf dem Program. Wir berichten live – siehe Ticker.

Hier der Liveticker:

Stefan Kraft kann beim Weltcup in Falun einen ewigen Punkte-Rekord aufstellen.
Rekordjagd ohne Ende
Skisprung-Welt staunt über Phänomen „Kraft“
25.11.2025
ÖSV-Adler holt Rekord
Historischer Kraft: Skisprung-Legende übertrumpft!
25.11.2025
Skispringen
Stark! Stefan Kraft triumphiert in Falun
25.11.2025

Kraft hat am Dienstag einen neuen Punkterekord im Skisprung-Weltcup aufgestellt. Der 32-Jährige holte sich beim Normalschanzenbewerb in Falun souverän den Sieg und 100 Punkte, dank denen er mit nun 15.811 Zählern den bisherigen finnischen Rekordhalter Janne Ahonen (15.758) hinter sich ließ. Mit seinem 46. Weltcupsieg zog Kraft zudem im ewigen Ranking mit dem zweitplatzierten Matti Nykänen gleich, nur sein ÖSV-Kollege Gregor Schlierenzauer (53) hat öfter triumphiert.

