Real, PSG, Liverpool und Co. ab 21 Uhr im Einsatz

Fünfter Spieltag in der UEFA Champions League. Mit dem sportkrone.at-Konferenzticker sind Sie bei sieben Partien live dabei – siehe unten.
Der Konferenzticker:
Tottenham gastiert bei Paris St. Germain. Das Duell des Europa-League-Siegers mit dem Champions-League-Gewinner hat es in dieser Saison schon einmal gegeben: Im Supercup setzte sich PSG nach einem 2:2 im Elferschießen durch. „Es ist eine schöne Erinnerung, weil es gut ausging, aber eine schlechte, wenn ich an die ersten 60 Minuten denke – wir hatten große Schwierigkeiten. Jetzt sind wir besser vorbereitet, um das Spiel zu dominieren, aber es wird schwer werden“, sagte Paris-Trainer Luis Enrique.
Real gehen die Abwehrspieler aus
Real Madrid hat noch nie ein Europacup-Spiel auf griechischem Boden gewonnen, im zehnten Anlauf will man das Manko gegen Olympiakos Piräus beheben. Trainer Xabi Alonso hat allerdings mit großen Personalsorgen in der Defensive zu kämpfen. Torhüter Thibaut Courtois ist erkrankt, die Standard-Innenverteidiger Eder Militao und Dean Huijsen, dazu deren Alternative ÖFB-Teamkapitän David Alaba und Antonio Rüdiger sowie Dani Carvajal machen die Reise verletzungsbedingt nicht mit. Bleibt nur Raul Asensio, der wohl mit dem genesenen Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni das Abwehrzentrum bilden wird.
Der FC Liverpool hofft im Heimspiel gegen PSV Eindhoven auf einen Schritt aus der Krise. Der englische Meister liegt nach einem Heim-0:3 gegen Nottingham Forest in der Premier League nur im Mittelfeld.
