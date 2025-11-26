Real, PSG, Liverpool und Co. ab 21 Uhr im Einsatz

Tottenham gastiert bei Paris St. Germain. Das Duell des Europa-League-Siegers mit dem Champions-League-Gewinner hat es in dieser Saison schon einmal gegeben: Im Supercup setzte sich PSG nach einem 2:2 im Elferschießen durch. „Es ist eine schöne Erinnerung, weil es gut ausging, aber eine schlechte, wenn ich an die ersten 60 Minuten denke – wir hatten große Schwierigkeiten. Jetzt sind wir besser vorbereitet, um das Spiel zu dominieren, aber es wird schwer werden“, sagte Paris-Trainer Luis Enrique.