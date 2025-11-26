Arsenal gegen Bayern München – ab 21 Uhr LIVE

Fünfter Spieltag in der UEFA Champions League. Der FC Arsenal empfängt den FC Bayern München, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Harry Kane verkörperte bei seiner emotionalen London-Rückkehr die ganze Vorfreude der Bayern, die mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer ihren Super-Saisonstart mit 18 Spielen ohne Niederlage ausbauen und so einen riesigen Schritt zum direkten Achtelfinal-Ticket machen wollen. „Wir haben einen großartigen Lauf, besonders in der Champions League nach dem Sieg gegen Paris“, frohlockte Kane. „Wir müssen versuchen, daran anzuknüpfen.“
Extra-Reiz für Kane
Das gilt auch für Arsenal, das die Premier League überlegen anführt. „Sie sind eine absolute Spitzenmannschaft, besonders in dieser Saison“, warnte Bayerns Tormaschine Kane, der als früherer Tottenham-Stürmer besonders intensive Erinnerungen an den langjährigen Nordlondon-Rivalen hat. „Dass ich so lange für Tottenham gespielt habe, verleiht dem Spiel für mich einen kleinen Extra-Reiz. Zu meiner Zeit bei Tottenham gehörten die Spiele gegen Arsenal zu den größten“, erinnerte Kane. Kaum einer weiß, dass er als Kind bei Arsenal aussortiert worden war. Den kuriosen Grund verriet Liam Brady, einstiger Leiter der Arsenal-Jugendakademie, vor einigen Jahren. Kane sei „etwas pummelig und nicht sehr athletisch gewesen“.
Arsenal, dem Kane bisher 15 Tore eingeschenkt hat, war zuletzt ein dankbarer Gegner für die Bayern. Drei der vergangenen fünf Partien gingen mit 5:1 an die Münchner. Im Viertelfinale 2023/24 setzte sich der deutsche Rekordchampion ebenfalls durch. Doch die „Gunners“ sind in Form, der seit 2019 amtierende Trainer Mikel Arteta hat ein Team geformt, das zu den Titelkandidaten in der Königsklasse zählt. Alle vier Spiele hat Arsenal gewonnen und noch kein Gegentor erhalten.
