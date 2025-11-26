Arsenal gegen Bayern München – ab 21 Uhr LIVE

Extra-Reiz für Kane

Das gilt auch für Arsenal, das die Premier League überlegen anführt. „Sie sind eine absolute Spitzenmannschaft, besonders in dieser Saison“, warnte Bayerns Tormaschine Kane, der als früherer Tottenham-Stürmer besonders intensive Erinnerungen an den langjährigen Nordlondon-Rivalen hat. „Dass ich so lange für Tottenham gespielt habe, verleiht dem Spiel für mich einen kleinen Extra-Reiz. Zu meiner Zeit bei Tottenham gehörten die Spiele gegen Arsenal zu den größten“, erinnerte Kane. Kaum einer weiß, dass er als Kind bei Arsenal aussortiert worden war. Den kuriosen Grund verriet Liam Brady, einstiger Leiter der Arsenal-Jugendakademie, vor einigen Jahren. Kane sei „etwas pummelig und nicht sehr athletisch gewesen“.