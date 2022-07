Diese Assistenten sind jetzt im Auto Pflicht

Interesse an elektronischen Helfern, aber wenig Vertrauen

Eine ÖAMTC-Umfrage unter 860 Mitgliedern hat im April hat ergeben, dass die Mehrheit der Befragten (55 Prozent) sich an Fahrassistenzsystemen und automatisiertem Fahren „sehr“ oder „eher interessiert“ zeigt. Die wichtigsten Informationsquellen sind Internet (55 Prozent), Autosendungen im Fernsehen (47 Prozent), Fachzeitschriften (38 Prozent) und persönliche Gespräche (29 Prozent). 84 Prozent geben an, dass ihr Fahrzeug über ein Assistenzsystem verfügt. Zu den häufigsten gehören Rückfahrkameras (70 Prozent), Tempomat (63 Prozent) und intelligente Lichtsysteme (46 Prozent). Die Mehrheit der Befragten (64 Prozent) sagt, sie kennt alle Signale ihres Fahrzeugs. Ein Drittel gibt an, die Symbole/Hinweiszeichen im eigenen Auto nur teilweise zu kennen.