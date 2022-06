Leiche von John McAfee noch immer in Spanien

McAfee, der 1987 die erste kommerzielle Antiviren-Software der Welt auf den Markt brachte, war am 23. Juni 2021 im Alter von 75 Jahren tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden - wenige Stunden nachdem der Oberste Gerichtshof Spaniens seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten wegen Steuerhinterziehung genehmigt hatte.