John McAfee: Sein Aufstieg und sein tiefer Absturz

McAfee wurde 1945 auf einer US-amerikanischen Militärbasis im britischen Gloucestershire geboren: Die Mutter war Britin, der Vater US-Soldat. McAfee sollte später berichten, dass der Vater Alkoholiker war und ihn missbraucht habe. Als McAfee 15 war, nahm sich der Vater das Leben. Trotzdem schaffte es McAfee als junger Mann in den USA an die Uni: Am Raonoke College in Virginia schloss er einen Bachelor in Mathematik ab, schrieb die BBC in einem bereits vor einigen Jahren veröffentlichten Porträt.