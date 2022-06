FPÖ-Landesrat alarmiert: Asylsystem vor Kollaps

Kritik an ÖVP

„Die ÖVP hat mit dem Verteidigungs- und Innenressort die beiden wichtigsten Partner in ihrer Hand, um unsere Landsleute vor diesem Asylchaos zu schützen. Doch offenbar ist sie weder gewillt noch fähig, die von ihr ständig hinausposaunte Politik auch in die Tat umzusetzen, stattdessen betreibt sie Schlepperhilfe“, wurde Waldhäusl in einer Aussendung zitiert. Es brauche eine EU-weite Einigung. Asylwerber seien in Anhaltezentren an die EU-Außengrenzen zurückzuführen, um dort die Asylverfahren abzuwickeln, so der Landesrat.