Karner fordert mehr Tempo bei den Asylverfahren

Mehr Zuwanderung aus Tunesien, Marokko, Pakistan & Indien

Generell beobachte man steigende Migrationszahlen aus diesen Ländern: 2022 hätten bisher 1520 Tunesier einen Asylantrag gestellt - 1849 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch aus Marokko (701, plus 73,1 Prozent), Pakistan (760, plus 544 Prozent) sowie Indien (826, plus 679 Prozent) intensiviere sich die Zuwanderung. Erst am Sonntag seien an der burgenländischen Grenze 23 tunesische sowie 13 pakistanische Staatsbürger aufgegriffen worden.