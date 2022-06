Flüchtlinge während Asylprüfung zurückschicken

Im Innenministerium wird nach wie vor laut darüber nachgedacht, Flüchtlinge in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken, während sie auf das Ergebnis des in Österreich laufenden Asylprüfungsverfahren warten: „Wir stehen diesbezüglich erst ganz am Anfang, aber beispielsweise für Flüchtlinge aus Nordafrika, etwa aus Tunesien oder Marokko, die kaum Aussicht auf einen positiven Flüchtlingsbescheid haben, wäre das eine sinnvolle Vorgangsweise“, so Innenminister Gerhard Karner in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.