Karner will nun „Pläne der Schlepper durchkreuzen“

Mit dem Krieg in der Ukraine sieht sich Österreich gegenwärtig mit einer der größten Fluchtbewegungen in der jüngeren europäischen Geschichte konfrontiert. Millionen von Ukrainern mussten ihr Land verlassen. „Der heutige Weltflüchtlingstag muss dazu genutzt werden, uns mit diesen großen Herausforderungen auseinanderzusetzen“, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag. Dabei weist der Minister einmal mehr auch auf die schmutzigen Geschäfte der Schlepper hin.