Unfall am Wiener Gürtel: Motorradfahrer tot

Unfalllärm hatte die Feuerwehrleute in der Wache gegen 0.30 Uhr aufhorchen lassen. Augenblicke später fanden sie den Biker am Straßenrand liegend vor. Die Unfallstelle wurde abgesichert, der Gürtel am Ort des Geschehens vorübergehend gesperrt und mit der Reanimation des Verunglückten begonnen, wie Feuerwehrsprecher Christian Feiler am Mittwoch mitteilte.