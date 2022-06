Treue Kapitäne und die begehrten Matrosen

Rund 70 Menschen sind in Kärnten in sogenannten nautischen Berufen beschäftigt, ein Viertel mit dem Titel Kapitän. Die Herren auf der Brücke halten dort oft jahrzehntelang die Stellung - und sie haben aus allen Ecken des Lebens zu ihrer Berufung gefunden. Franz Brauner hat ganz klassisch bei der Donaudampfschifffahrt gelernt, dann nach Kärnten gewechselt, hier das Kapitänspatent gemacht, am Wörthersee die Fahrprüfung abgelegt. Wörthersee-Chefkapitän Kevin Paulie hat auch den Pilotenschein, Wolfgang Siebert hatte die Gastronomie im Casino Velden über, ehe es ihn aufs Wasser zog.