Steigende Aufgriffe bringen Polizei an das Limit

Samstag, mitten in der Nacht im Bezirk Oberpullendorf. Bundesheer-Soldaten entdecken ein verdächtiges Fahrzeug, das langsam über die Landstraße fährt. Es ist ein Schlepper, der in der Nähe Flüchtlinge abholen will. Als er die Soldaten entdeckt, gibt er Gas und versucht zu flüchten. In Kroatisch Minihof ist Endstation für den Ägypter. In der darauffolgenden Nacht werden dann die Flüchtlinge gefunden, nach denen der Schlepper Ausschau gehalten hatte. Es handelt sich um zehn Syrer, darunter ist auch ein Vater mit seinem sieben Jahre alten Kind. Sie alle stellen einen Asylantrag.