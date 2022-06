Tödlicher Sturz: Drama um E-Biker (86) in Tirol

Es ist dies der nächste tödliche E-Bike-Unfall in Tirol. Bereits am Freitagabend war ein 37-jähriger Österreicher in Reith im Alpbachtal bei der Abfahrt über eine Wiese zu Sturz gekommen. Er dürfte dabei einen Wasserlauf übersehen haben. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Das Drama blieb zunächst stundenlang unbemerkt.