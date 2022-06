Tirol: E-Biker starb nach Sturz auf steiler Wiese

Tragischer Bike-Unfall am frühen Freitagabend in Reith im Alpbachtal in Tirol: Ein 37-jähriger Österreicher kam bei der Abfahrt über eine Wiese zu Sturz. Er dürfte dabei einen Wasserlauf übersehen haben. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein Begleiter bemerkte den Unfall nicht.