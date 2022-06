Betrugsverdacht: McDonald‘s zahlt 1,25 Mrd. Euro

Die Fast-Food-Kette McDonald‘s zahlt in Frankreich die Summe von 1,25 Milliarden Euro, um Ermittlungen wegen Steuerbetrugs zu entgehen. Der Präsident des Gerichtshofs von Paris habe die entsprechende Abmachung zwischen der Finanzstaatsanwaltschaft und McDonald‘s in Frankreich am Donnerstag bestätigt, teilte die Staatsanwaltschaft in Paris mit.