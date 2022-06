Warum soll der Mittelstand nicht entlastet werden?

Auch der Mittelstand leidet unter den Teuerungen

Immerhin muss auch der durchschnittliche Mittelständler in Zeiten wie diesen aufs Börserl schauen und womöglich auch den Gürtel enger schnallen - die Teuerungen spürt er ja genauso! Die Mär, wonach der Mittelstand sich die gesalzenen Energie-, Gas- und Benzinpreise locker leisten kann, ist einfach nicht richtig. Und mehr noch: Mit ihrer Kaufkraft sind sie maßgeblich an unserem Wirtschaftswachstum beteiligt. Sie zu entlasten, ist also auch für unser aller Konjunktur wichtig!