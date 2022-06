Klub der Dollar-Millionäre weltweit gewachsen

Großteil des Reichtums in nur vier Ländern

An der Spitze den Ländern mit den meisten Dollar-Millionären stehen die USA (7,46 Millionen), gefolgt von Japan (3,65 Millionen) und Deutschland (1,63 Millionen). China folgt hinter Deutschland auf Rang vier mit 1,54 Millionen vermögenden Privatleuten. Insgesamt konzentrieren sich 63,6 Prozent aller Dollar-Millionäre weltweit in diesen vier Ländern.