Superreiche besitzen bis zu 50% des Vermögens

Das Vermögen von Millionären in Österreich könnte bisher deutlich unterschätzt worden sein. Eine Studie der Nationalbank (OeNB) kommt zu dem Ergebnis, dass das reichste ein Prozent nicht auf rund 25 Prozent, sondern auf bis zu 50 Prozent des Gesamtvermögens kommen könnte, abhängig von den zugrundeliegenden Annahmen. In der zuvor durchgeführte OeNB-Erhebung HFCS (Household Finance and Consumption Survey) wies den Anteil am Gesamtvermögen von Superreichen noch deutlich geringer aus.