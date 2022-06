Einsatz in Tirol: Glimmbrand bei Fotovoltaikanlage

Feueralarm am Samstagabend im Tiroler Unterland: Bei einem Einfamilienhaus in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) ist es im Bereich einer Fotovoltaikanlage zu einem Glimmbrand gekommen. Die alarmierte Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Auch in Nassereith (Bezirk Imst) standen Florianis im Einsatz.