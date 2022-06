„Handwerker“ schlugen zweimal im selben Haus zu

Nicht das erste Mal

Schon am 17. Mai waren ebenfalls zwei Männer, auf die die Beschreibung passt, in derselben Wohnungsanlage. Sie wollten in der Wohnung eines 20-Jährigen ebenfalls Reparaturarbeiten durchführen. Dieser verweigerte den Zutritt, weil sich die Männer weder ausweisen noch einen Arbeitsauftrag vorweisen konnten. Der 20-Jährige gab an, die Täter in einem weißen VW Bus ohne Aufschrift und vermutlich mit einem niederösterreichischen Kennzeichen wegfahren gesehen zu haben.