Alkolenker (46) spazierte nach Unfall einfach heim

Der 46-Jährige war am Montag um kurz nach 19 Uhr auf der Infineonstraße in Villach in Richtung Süden unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit seinem Pkw auf das Straßenbankett geriet. „Anschließend touchierte er eine Laterne und kam schließlich im Straßengraben am Dach liegend zum Stillstand“, schildert ein Polizist.