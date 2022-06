Dachs brachte Motorradgruppe aus Ungarn zu Sturz

Die fünfköpfige Motorradgruppe aus Ungarn war gegen 10.30 Uhr vom Nassfeld kommend in Richtung Lesachtal unterwegs, als das Tier in einer langgezogenen Rechtskurve plötzlich auftauchte und die beiden ersten Motorradfahrer zum abrupten Bremsen zwang. Beide Biker kamen zu Sturz. Die nachfolgenden Lenker kollidierten ebenfalls miteinander, konnten aber einen Sturz verhindern. Unbestimmten Grades verletzt wurde nur der erste Motorradfahrer, der vom Rettungsdienst Kötschach-Mauthen ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht wurde. An allen beteiligten Motorrädern entstand schwerer Sachschaden.