Ukraine-Krieg könnte HIV-Fälle erhöhen

„Es ist noch zu früh, um die langfristigen Folgen des Krieges genau einzuschätzen, aber wir gehen davon aus, dass sich der Konflikt erheblich auf die Tuberkulose- und HIV-Raten in der Ukraine und in der gesamten Region auswirken wird“, sagte der Direktor des Fonds, Peters Sands. Derzeit leben laut WHO ungefähr 260.000 Menschen mit HIV in der Ukraine. Bei den Tuberkulose-Inzidenzen hatte das Land 2020 eine der höchsten in der europäischen WHO-Region. Hinzu kommt, dass gängige Medikamente bei vielen Patienten und Patientinnen nicht mehr anschlagen.