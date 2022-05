Ukraine-Krieg: Ärzte helfen mit Arzneien aus

Sie besorgt die angefragten Dinge in ihrer Freizeit in Apotheken & Co. Möglich machen das nicht nur Geld-Spenden, die an das Ukrainische Zentrum Salzburg gerichtet wurden. Auch viele Sachspenden von Ärzten, Unternehmern und der Organisation „Apotheker ohne Grenzen“ helfen den Salzburger bei ihrer Mission. „Die Hilfsbereitschaft ist vor allem bei den Privatärzten enorm. Wir haben so viele Spenden bekommen und bekommen nach wie vor viele Dinge “, sagt Kraus, die aus der Ukraine stammt.