Hohe Hürden für ukrainische Mediziner in OÖ

Die Bemühungen, Geflüchtete aus der Ukraine rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren, laufen in Oberösterreich auf Hochtouren. Arbeitswillige stoßen aber schnell an ihre Grenzen, wie der Fall einer ukrainischen Ärztin zeigt, die mit ihrer Bewerbung in einem Spital an den hohen, teils bürokratischen Hürden gescheitert ist.