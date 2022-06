Zuckerberg will mit Instagram-Foto Humor beweisen

„Influencersinthewild“, also „Influencer in der Wildnis“, nennt sich der Instagram-Kanal, auf dem das Foto des Facebook-Chefs veröffentlicht wurde. Üblicherweise werden dort humorige Schnappschüsse von Menschen veröffentlicht, die sich für Likes und Aufmerksamkeit in sozialen Medien meist mehr schlecht als recht in der Öffentlichkeit in Szene zu setzen versuchen.