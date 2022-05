Aufregung um Graffiti am Wiener Schwarzenbergplatz

Botschafter: „Weitere Aktion von Radikalen“

„Wir haben die österreichische Regierung wiederholt darauf hingewiesen, wohin diese schweigende Beschwichtigung in Bezug auf ukrainische Nationalisten und ihre Helfershelfer führt“, kommentierte Russlands Botschafter Dmitri Ljubinski noch am Mittwoch den Vorfall. Diese „weitere Aktion von Radikalen“ am Schwarzenbergplatz sei dafür eine erneute Bestätigung. Obwohl sich die Mauer hinter dem Denkmal in Privateigentum befinde, werde man weiter darauf bestehen, dass sie in eine „würdige Erscheinungsform“ gebracht werde, ergänzte Ljubinski.