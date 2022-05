Busse mit Soldaten verlassen Stahlwerk in Mariupol

Die Soldaten kamen am späten Montagabend im russisch kontrollierten Ort Nowoasowsk an, berichteten ein Reuters-Augenzeuge. Einige von ihnen seien verwundet. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass die ukrainischen Kämpfer über einen humanitären Korridor nach Nowoasowsk gebracht und dort medizinisch versorgt werden sollen. Die Regierung in Kiew hatte stets gefordert, die Verletzten auf das von der Ukraine kontrollierte Gebiet oder in ein Drittland zu überstellen.