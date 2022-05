Mehr als 50 Besetzer verbrachten Nacht in Haft

Neben 95 Festnahmen hat es gegen die Besetzer der Baustelle für die Wiener Stadtstraße am Mittwoch auch mehr als hundert Anzeigen gesetzt. Wie berichtet, waren Aktivisten in den Morgenstunden auf Baucontainer und Fahrzeuge geklettert, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, es folgte eine stundenlange Räumung. Mehr als die Hälfte der Festgenommenen verbrachte die Nacht in Haft.