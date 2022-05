Kanzler zu Selenskyj: „Wir nehmen 100 Kriegsopfer“

Gute 30 Minuten dauerte Dienstagmittag ein Telefongespräch von Bundeskanzler Nehammer mit dem Präsidenten in Kiew. „Darin schilderte mir Selenskyj die dramatische Lage an der Front im Donbass, wo jeden Tag im Kampf mit den Russen 100 ukrainische Soldaten fallen. Er beklagte auch, zu wenige gepanzerte Fahrzeuge und Kampfpanzer zur Verfügung zu haben“, so der ÖVP-Regierungschef nach dem Gespräch zur „Krone“.