Was hinter Kanzler Nehammers Besuch in Kiew steckt

Solche Hochglanzbilder sind freilich dem Bundeskanzler auch innenpolitisch willkommen: Die Bühne in Kiew hat Nehammer ganz ohne Opposition allein für sich. Wenn Nehammer als Kanzler reist, erspart er sich für ein paar Tage Diskussionen über Themen, die ihn als ÖVP-Chef ereilen: zum Beispiel zweifelhafte Geldflüsse seiner Partei in Vorarlberg und anderswo sowie die Kritik an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.