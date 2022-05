Aufdecker: Putin hat nur noch Monate an der Macht

„Ich tue mir schwer, ein Szenario zu finden, nach dem er an der Macht bleiben würde“, sagte Grozev im Gespräch mit der APA auf die Frage nach den politischen Zukunftsaussichten Putins. „Es gibt in der Geschichte kein Beispiel von jemandem, der seiner Elite so hohe Kosten zugemutet hätte und an der Macht geblieben wäre“, erklärte er am Rande der internationalen Konferenz „Time to Decide Europe Summit“.