Ländle-Damen dominieren Österreichs Mehrkampfszene

Die Hörbranzerin Chiara Schuler hatte beim Meeting in Grosseto (It) mit 5816 nicht nur eine persönliche Bestleistung und einen neuen Vorarlberger Siebenkampf-Landesrekord erzielt. Mit dieser Marke hatte sich die 20-Jährige für das Hypo-Meeting am Wochenende in Götzis qualifiziert und auch an die Spitze der österreichischen Jahresbestenliste gesetzt. Nun schaffte es eine andere Vorarlbergerin in dieser Wertung auf Rang zwei.