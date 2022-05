Es herrscht viel Vorfreude auf das Meeting

Vorbereitung und Ziele

Bleiben im Feld zwei heimische Starterinnen: Sarah Lagger und Schuler. „Ich freue mich schon jetzt so sehr auf das Antreten in Götzis“, meint die Hörbranzerin. Die sich wenige Tage nach dem Bewerb in Grosseto gut erholt fühlt. Das Programm der 20-Jährigen bis zum Meeting am 28. und 29. Mai: Drei Disziplinenstarts bei einem Länderkampf, dazu gezieltes Techniktraining in allen Bereichen. Vor allem im Hürdenlauf, der in Italien mit 70 Hundertstel über der eigenen Bestzeit nicht optimal war. Dass sie trotzdem mit Rang fünf den Ländle-Rekord pulverisierte, zeugt von ihrem Potenzial.