Chiara Schuler pulverisiert den Landesrekord

Was für ein Wettkampf! Gleich im ersten Freiluft-Bewerb der Saison zeigte Chiara Schuler am Wochenende, dass sie stärker aus dem Winter gekommen ist, als je zuvor. Beim international gut besetzten Mehrkampfmeeting in Grosseto (It) pulverisierte die 20-Jährige mit 5816 Punkten nicht nur ihre persönliche Bestleistung (5425) um knapp 400 Zähler, sondern auch gleich noch den Landesrekord von Bianca Dürr (5616) aus dem Jahr 1998.