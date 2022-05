Präsidenten-Achterl | Minister-Welle

Am Freitag meldeten wir es via krone.at als Erste: Alexander Van der Bellen werde am Sonntag seine Wiederkandidatur bekanntgeben. Viele Medien verbreiteten die Nachricht weiter - die seriösen unter ihnen unter Quellenangabe. Die Präsidentschaftskanzlei bestätigte die Meldung jedoch nicht, dementierte sie aber auch nicht. Wie gut war unsere Information? Bis zum mittleren Nachmittag des Sonntags tat sich rein gar nichts, fast schien zu geschehen, was nicht selten nach der Veröffentlichung so einer Ankündigung durch Medien passiert: Der Termin wird justament verschoben. Doch dann sickerte durch: Um 16 Uhr geht eine Videonachricht des Präsidenten online. Und so erfuhren Österreich und die Welt, dass sich der 78-Jährige auf seine zweite Amtszeit vorbereitet. Es sei „eine spannende Aufgabe“, österreichischer Bundespräsident zu sein und es werde „eine große Aufgabe sein“. Zu den wohlabgewogenen Sätzen gesellten sich noch ein paar starke Sager: „Ich werde keine Ruhe geben“ war da ebenso dabei, wie „Ich kann mir nichts Sinnvolleres vorstellen“. Und was meinte der Kollege, der am Freitag in Erfahrung gebracht hatte, dass Van der Bellen am Sonntag seine Wiederkandidatur bekanntgeben werde? „Ihr schuldet mir ein Achterl. Mindestens.“ Er bekommt sein Präsidenten-Achterl. Mindestens.