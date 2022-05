Statt günstigem Holz nur eigenes Geld verbrannt

Immer häufiger nutzen Betrüger soziale Medien, um mit ihren Opfern Kontakt aufzunehmen. In Zeiten steigender Energiepreise glaubte ein Nordburgenländer auf Facebook eine Gelegenheit gefunden zu haben, um günstig Brennholz einzukaufen. Er nahm Kontakt mit einer Firma auf, die angeblich in Götzis in Vorarlberg ihren Sitz hat, aber mit einem E-Mail mit der Endung „bois-chauffage.store“ kommunizierte.