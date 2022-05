Öko-Aktivisten rekrutieren Helfer im Ausland

Verdächtig still ist es in jüngst um die noch verbliebenen Protestler gegen die Stadtstraße geworden. Nachdem Anfang April die besetzte Baustelle in der Hirschstettner Straße von der Polizei geräumt worden ist, hat sich der letzte Widerstand nur ein paar hundert Meter weiter in das - vorerst noch legale - Camp beim Hirschstettner Schloßparks zurückgezogen. Dort wird unbeirrt für weiteren Aktionen trainiert und an „kreativen“ Protesten getüftelt - an Tagesfreizeit dürfte es nicht mangeln.