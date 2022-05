Monika, 15: „Ich will ausziehen!“ Darf sie das?

Massive Auswirkungen auf die junge Psyche

Die Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse unserer Jugend zu legen, ist seit der Pandemie wichtiger denn je. Denn in Zeiten von Unplanbarkeit, Ungewissheit, Lockdowns etc. leidet eine Gruppe ganz besonders: unser Nachwuchs! Es verwundert nicht, dass diese Umstände massive psychische Auswirkungen haben, die am dringendsten einerseits Stabilität und Sicherheit benötigen und andererseits auch Freiheit. Dieses Spannungsverhältnis birgt eine große Herausforderung für die ganze Familie. Die schlechte Stimmung überträgt sich auf alle. So eskalieren scheinbar aus dem Nichts Konflikte.