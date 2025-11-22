Unsere Samtpfoten als Therapeuten bringen Glück

Auf dem Lichtblickhof, dem einzigartigen Kinderhospiz in Österreich mit Standorten in Wien und Niederösterreich, arbeiten die beiden Psychotherapeutinnen Renate Deimel und Roswitha Zink mit verschiedensten Therapietieren. An diesem besonderen Ort wurde auch die tiergestützte Equotherapie entwickelt. Ursprünglich mit Pferden angewandt, wurde sie vor sieben Jahren auf Hunde und Katzen ausgeweitet. So schnurren sich nun auch „Fuchur“ und „Jonathan“ in die Herzen der kleinen Patienten. Sie fungieren dabei als Türöffner, Bindeglied und Motivator. Die Kater lieben es, in der Therapie mitwirken zu können. Sie sind keine Freigänger, und obwohl sie einen abwechslungsreichen Alltag haben, bieten die Einheiten eine zusätzliche Bereicherung.