Wie soll ich das alles alleine stemmen?

Den Weg als Partner gemeinsam gehen

In der Mediationsarbeit wird dargelegt, dass eine Beziehung wie ein Weg zu sehen ist, den beide gehen müssen und nicht nur einer alleine. Je länger eine Partnerschaft dauert, desto mehr rückt dieses Bild in den Fokus. Aufmerksamkeit auf die Belastungsgrenzen des jeweils anderen zu richten ist unabdingbar. Ebenso wie ein empathischer Umgang mit der Situation und den Lebensumständen des Partners. Zudem ist es für den Selbstwert der Frau durchaus wichtig, finanziell etwas beizutragen und stellt auch eine Notwendigkeit für ein ausgewogenes Eltern/Kind-System dar. Es wird geraten, dass der Mann darauf dringt, seine Frau zu veranlassen, anteilsmäßig - nach ihren Möglichkeiten - etwas zur Entlastung der Gesamtsituation beizutragen. Andernfalls besteht leider die Gefahr, dass die Paarbeziehung in die Brüche geht. In diesem Fall konnte aber ein Konsens erzielt werden, und die Ehefrau fand einen Teilzeitjob, der ihr mittlerweile viel Spaß bereitet.