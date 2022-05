Homeoffice, Kinderbetreuung und kein Dank

In diesem Fall wäre es also wichtig, dass die Frau ihren Wunsch nach Anerkennung offen ausspricht und transparent vermittelt, was sie alles den ganzen Tag schafft anstatt davon auszugehen, dass ihr Mann von sich aus weiß, was sie alles leistet. Nicht zu vergessen, dass wir uns bewusst Zeit nehmen müssen, um Partnerschaft zu pflegen und zu leben. Wir sind nicht nur Eltern, sondern sollten auch auf die Paarbeziehung achten und dieser Raum geben." Hinter jeder Kritik steht in Wahrheit ein verkappter Wunsch nach der Erfüllung eines Grundbedürfnisses (Liebe, Gesundheit, Anerkennung, Erholung, Autonomie, Schutz, Sicherheit, Kreativität ...). Das sollte man verbalisieren. Geschulte Therapeuten, Mediatoren und Coaches helfen, diese wechselseitigen Bedürfnisse zu erarbeiten und für den anderen sichtbar zu machen, Verständnis zu erzielen und Lösungen zu finden.