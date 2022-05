„Soko Tape“-Leiter kritisiert Vorgehen der WKStA

Mit ÖVP-nahen Personen besetzt

Die Opposition kritisiert, dass die mittlerweile in Auflösung befindliche Sondereinheit der Polizei mit ÖVP-nahen Personen besetzt worden sei. In eine ganz andere Richtung will die ÖVP in den kommenden Befragungen blicken und die Vergabe des Coronatest-Rahmenvertrags in Höhe von 1,4 Milliarden Euro an die Firma Lifebrain durch die Stadt Wien beleuchten. Der Geschäftsführer des Unternehmens sei nämlich ein SPÖ-Spender, betonte der türkise Fraktionsführer Andreas Hanger.