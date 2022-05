U-Ausschuss: Ex-Top-Beamter sorgt für Verblüffung

Michael Kloibmüller verrät, er sei Beschuldigter in einem Fall wegen Amtsmissbrauch; in sechs weiteren Fällen werde geprüft, sagt der Ex-Innenministeriums-Kabinettschef. Er diente u. a. unter Wolfgang Sobotka, gegen den in derselben Causa um Postenbesetzung auf hoher Polizeiebene aus 2017 ermittelt wird. Es gilt die Unschuldsvermutung. Nationalratspräsident Sobotka führt diesmal nicht den Vorsitz.