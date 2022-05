U-Ausschuss: Ex-BK-Chef Lang über die „Soko Tape“

„Den Leiter der Soko habe ich bestimmt“

Ausgewählt habe er Holzer (dem von der Opposition vorgeworfen wird, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Arbeit zum „Ibiza-“-Video schwer gemacht zu haben) persönlich: „Den Leiter der Soko habe ich bestimmt“, die Mitarbeiter der Kommission suche sich aber grundsätzlich der Soko-Leiter selbst aus - in „Rücksprache mit mir“. Holzer habe fachlich gepasst, außerdem habe er sich in früheren Ermittlungen als Soko -Leiter „sehr bewährt“, etwa in der Causa Alijew. „Vom Erfahrungs-Level her war Holzer - glaube ich - der, der am prädestiniertesten war, das zu tun“. Es habe auch keine anderen Bewerber gegeben.