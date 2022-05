Der ARBÖ blickt zum 123. Geburtstag in die Zukunft

Ob Fahrrad, Moped, Motorrad oder Auto: In keinem anderen Bundesland ist der Motorisierungsgrad so hoch wie im Burgenland. Natürlich wollen die Fahrer auch betreut werden. Weil sich die Mobilität verändert, arbeitet der Auto-, Motor- und Radfahrerbund (ARBÖ) längst an Konzepten, um für die Zukunft gerüstet zu sein.