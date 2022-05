Kate: Stilvoller Auftritt bei Design-Awards

Herzogin Kate hat ihrem inoffiziellen Titel der „Style Queen“ mal wieder alle Ehre gemacht. Am Mittwoch kam die Ehefrau von Prinz William zur Preisverleihung des The Queen Elizabeth II Award for British Design und legte auf der Veranstaltung im London’s Design Museum einen wahrlich stilvollen Auftritt hin. Im flaschengrünen Midi-Dress von Designerin Edeline Lee zog die 40-Jährige nämlich alle Blicke auf sich.